В Ружейном переулке в центре Москвы обнаружили тело женщины

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Тело женщины обнаружено в Ружейном переулке в центре Москвы, ее личность устанавливается. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Очевидцы во вторник около 13:00 мск обнаружили в Ружейном переулке тело женщины с серьезными повреждениями, некоторые его части оторваны. По предварительным данным, смерть погибшей наступила в результате падения с большой высоты. Личность женщины устанавливается", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ЧП работают сотрудники СК, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.