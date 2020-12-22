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Убийцу тамбовского ветерана признали невменяемым и назначили принудительное лечение

В селе Тулиновка 26 мая обнаружили тело 101-летнего пенсионера, участника Великой Отечественной войны, с признаками насильственной смерти и его 39-летнюю внучку, которая была без сознания

ТАМБОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Житель Тамбовской области, убивший ветерана Великой Отечественной войны в тамбовском селе Тулиновка, по результатам психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым, ему назначено принудительное лечение. Об этом во вторник сообщает следственное управление СК по Тамбовской области.

Тело 101-летнего пенсионера, участника Великой Отечественной войны, с признаками насильственной смерти обнаружили 26 мая в селе Тулиновка. Вместе с ним в доме также была найдена 39-летняя внучка погибшего, которая находилась без сознания. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, проник в дом к пенсионеру, где нанес ему и внучке удары топором, при этом женщине удалось выжить. По решению суда подозреваемому была назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

"Согласно выводам стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, у фигуранта в период инкриминируемых деяний обнаруживается временное психическое расстройство, вызванное длительным потреблением психоактивных веществ, в связи с чем судом ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь", - сообщает СК.

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