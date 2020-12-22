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В Москве начата проверка по факту самоубийства замглавы одного из отделений ФСО

В квартире покойного была найдена предсмертная записка
© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заместитель начальника одного из отделений Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой в Москве, начата доследственная проверка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело заместителя начальника одного из отделений ФСО, подполковника, было найдено у дома номер 7 по улице Цандера. Скорее всего, сотрудник спецслужбы покончил с собой", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в квартире покойного была найдена предсмертная записка, из которой следует, что офицер свел счеты с жизнью по личным причинам, не связанным со службой. "По факту инцидента СК Москвы начал доследственную проверку", - отметил источник.

Как сообщалось ранее, 30 ноября сотрудник ФСО, предположительно также по личным мотивам, совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля.

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