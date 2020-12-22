Суд Москвы арестовал заочно двух фигурантов дела экс-замглавы правительства Подмосковья

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Басманный суд санкционировал заочный арест двух фигурантов уголовного дела бывшего заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, среди которых экс-замглавы департамента Минобороны Даниил Суханов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, срок ареста обвиняемых будет составлять два месяца с момента их задержания.

"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Суханова Даниила и Куприянова Алексея, которым предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В связи с объявлением обвиняемых в межгосударственный розыск, вышеуказанная мера пресечения избрана на 2 месяца с момента задержания их на территории РФ, либо с момента экстрадиции на территорию РФ ", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По данным источника ТАСС, фигурантами дела Куракина являются экс-замглавы департамента Минобороны Даниил Суханов и бывший гендиректор ФГУП "Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны" Алексей Куприянов.

По материалам проверок была выявлена преступная группа, в которую входили должностные лица оборонного ведомства и некоторых подведомственных организаций, организовавшие с 2013 по 2019 год незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по значительно заниженной стоимости. 19 ноября по данному делу арестован зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин, который в период совершения преступлений занимал должность директора департамента имущественных отношений Минобороны России. Уголовное дело Куракина связано с организацией незаконной вырубки леса, ущерб от которой составил 3 млрд рублей.

По данным следствия, чтобы придать видимость законности противоправным действиям, участники преступной группы подготовили фиктивные акты лесопатологических обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. Следствие считает, что полученная древесина продана по заниженной цене ряду аффилированных между собой коммерческих организаций.

Куракин в ноябре 2012 года стал директором департамента имущественных отношений Минобороны РФ. В мае 2017 года был назначен вице-президентом и административным директором ПАО "Ростелеком", в сентябре 2018 года стал зампредседателя правительства Московской области - министром экологии и природопользования Московской области.

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