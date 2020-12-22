Три нападения на полицейских произошли в Домодедове

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Три случая избиения полицейских произошли в Домодедове за последние несколько дней. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Один мужчина напал сразу на двух сотрудников в подъезде жилого дома. Он схватил находящегося при исполнении полицейского рукой за шею, а затем попытался вытолкнуть его напарника в дверной проем. Оба сотрудника получили ушибы", - сказал собеседник агентства.

Другой мужчина в этом же районе, где произошло и первое происшествие, схватил сотрудника за форменную одежду одной рукой, а другой рукой - за шею, после чего оторвал погон. Также он ударил ногой полицейского по колену. В результате сотрудник получил повреждение капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника, ушиб правого коленного сустава, синяки и ссадины на шее и колене.

Третий случай произошел на улице в Домодедове. Мужчина также схватил полицейского за форму, оторвал погон и бросил его на землю. В отношении всех троих нападавших возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По данной статье им грозит до пяти лет лишения свободы.