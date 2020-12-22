Курьер похитил золотые слитки на сумму более 450 тыс. рублей у женщины в центре Москвы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Курьер мошенническим путем похитил золотые слитки на сумму свыше 450 тыс. рублей у молодой женщины в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась женщина 1985 года рождения, которая проживает на Тверской улице в Москве, и заявила, что неизвестные похитили у нее один серебреный и шесть золотых слитков на общую сумму 450 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, женщина рассказала, что приобрела слитки в Дубае по просьбе своего знакомого, которому решила переправить их в Ростов-на-Дону с помощью курьерской службы. "21 декабря знакомый заявительницы сообщил ей, что нашел курьера, который перевезет ценный товар в Ростов. После этого к ней домой пришел курьер славянской внешности, худощавого телосложения, в очках и маске на лице, которому она передала вышеуказанные слитки, упакованные в бумагу. Курьер передал ей конверт, она положила слитки в него, курьер выдал ей накладную, после чего дал ссылку на сайт, с помощью которого можно отслеживать доставку", - отметил источник. Женщина расплатилась картой, и у нее были списаны 3 тыс. рублей за услуги курьерской службы.

Позже клиентка решила посмотреть, донес ли курьер ее посылку на пункт отправки, однако на соответствующем сайте она не смогла отследить посылку, после чего пыталась позвонить на горячую линию, но ее телефон оказался незарегистрированным. Она позвонила курьеру и поняла, что он заблокировал ее телефон.

Получатель посылки тоже не смог связаться с курьером, и тогда женщина отправилась в полицию, где написала заявление о мошенничестве. Правоохранители начали проверку.