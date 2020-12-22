Мошенники похитили 13 млн рублей с банковского счета 83-летнего пенсионера в Москве

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Злоумышленники мошенническим путем похитили порядка 13 млн рублей с банковского счета 83-летнего пенсионера в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ОМВД "Теплый Стан" обратился пенсионер 1937 года рождения, который проживает на улице Генерала Тюленева, и попросил принять меры в отношении неизвестных, которые убедили его перевести им 13 млн рублей с банковского счета", - сказал собеседник агентства.

По его словам неизвестные позвонили пенсионеру, представились сотрудниками одного из банков и сообщили, что он стал жертвой злоумышленников, которые незаконно пытаются списать с его карты порядка 300 тыс. рублей. Пенсионера убедили перевести деньги на резервный счет. "Пенсионеру даже выслали на электронную почту специальный договор о переводе средств, и у него не осталось сомнений в том, что он общается именно с сотрудниками банка. После этого он отправился в отделение того банка, где у него был счет, и снял все имеющиеся у него средства, причем мошенники убедили потерпевшего не говорить сотрудникам банка, для чего ему понадобилась столь крупная сумма", - отметил собеседник ТАСС.

По словам источника, после этого пенсионер перевел часть денег на указанный мошенниками счет через банкомат, а часть денег лично отвез на такси и передал одному из обманувших его людей. "Общая сумма ущерба составила 13 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - заключил собеседник агентства.