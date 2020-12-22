В Приангарье шесть работников предприятия пострадали при выбросе сероводорода

ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Выброс сероводорода произошел во вторник на лесоперерабатывающем предприятии в городе Усть-Илимске в Иркутской области, пострадали шесть сотрудников завода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Следственным отделом по городу Усть-Илимску СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда"). По предварительным данным, днем 22 декабря на промплощадке лесоперерабатывающего предприятия в Усть-Илимске при производстве работ произошел выброс сероводорода. В результате пострадали шесть работников, двое из которых сейчас находятся в реанимации в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.

Четверо работников находятся под наблюдением медиков, их состояние удовлетворительное, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства. На месте происшествия работают следователи СК, специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации прокуратуры Иркутской области, ЧП случилось на предприятии группы "Илим". Надзорное ведомство организовало проверку трудового законодательства на предприятии. Кроме того, оценивается степень негативного влияния аварии на окружающую среду.

Предприятие, где произошел инцидент, работает в штатном режиме. "Загазованность на месте инцидента ликвидирована, работает специальная комиссия по расследованию происшествия. Комбинат работает в штатном режиме. Экологических и техногенных последствий, а также угрозы жизни и здоровью остальных сотрудников и жителей города нет", - сказали ТАСС в пресс-службе компании

Там пояснили, что при проведении плановых ремонтных работ на трубопроводе произошла локальная утечка остаточного газа в рабочую зону. Выброса за пределы цеха и в атмосферу не было. Прибывшие на место сотрудники службы СПАСС комбината оказали первую помощь пострадавшим и эвакуировали персонал из цеха. По информации пресс-службы, состояние двоих пострадавших работников оценивается как средней степени тяжести, они находятся в городской больнице Усть-Илимска.

В новость были внесены изменения (16:53 мск) - добавлен комментарий предприятия.