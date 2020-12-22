Суд Москвы до 4 апреля продлил арест главы полиции Кизлярского района Дагестана

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил на четыре месяца срок ареста начальнику полиции Кизлярского района Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву, который является фигурантом дела о теракте в столичном метро в 2010 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Срок ареста Исаеву продлен до 4 апреля 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Исаев был задержан и арестован Басманным судом в конце ноября в рамках уголовного дела о совершенных 29 марта 2010 года террористических актах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Московского метрополитена. СК считает, что он был участником запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ".

В 2009-2010 годах, по данным следствия, полицейский, используя служебное положение, предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. Кроме того, он неоднократно перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Дагестана, а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она отправилась в Москву, где совершила теракт.

Вину Исаев не признает и считает свое уголовное дело местью за служебную деятельность.

В результате двух терактов в столичном метро 29 марта 2010 года погибли 39 человек, более 100 получили ранения.

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