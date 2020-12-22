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Сбившему насмерть подростка в Башкирии водителю такси ужесточили приговор

Ему увеличили срок лишения свободы еще на один год - до восьми лет

УФА, 22 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии по апелляции потерпевших ужесточил наказание водителю такси, который в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех подростков, один из которых умер. Ему назначено восемь лет лишения свободы вместо семи, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов республики.

"Верховный суд Республики Башкортостан частично удовлетворил апелляционные жалобы потерпевших и их представителей, апелляционное представление прокурора, усилив Динару Мигранову назначенное наказание до восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также постановлено взыскать с осужденного в пользу потерпевшей 10 тыс. рублей в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя", - говорится в сообщении.

Ранее приговором Иглинского межрайонного суда ему было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами на три года. Также он должен выплатить более 1,3 млн рублей компенсацию морального вреда и расходы на погребение погибшего подростка.

Инцидент произошел в июне. Водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на обочину и сбил четырех подростков. Он пытался скрыться с места ДТП и был задержан очевидцем.

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