Мосгорсуд продлил домашний арест топ-менеджеру "Рольфа" Кайро

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник продлил домашний арест директору департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолию Кайро, обвиняемому по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Кайро срок домашнего ареста до 25 марта 2021 года", - сказали в пресс-службе.

28 июня 2019 года Басманный суд отправил Кайро под домашний арест. Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело (по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) о выводе за рубеж 4 млрд рублей. По делу были произведены обыски в нескольких офисах автодилера в Москве и Санкт-Петербурге. Петров в настоящее время находится за границей, он объявлен в международный розыск.