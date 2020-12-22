В СК сообщили, что подозреваемого в убийстве биолога Каганского отпустили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в убийстве ученого-биолога Александра Каганского в Санкт-Петербурге, отпущен, поскольку его причастность к преступлению не была установлена в течение 48 часов. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Главном следственном управлении СК РФ по региону.

"Его причастность не установлена. Прошло 48 часов, его отпустили", - сказал собеседник агентства.

20 декабря в управлении сообщили, что в Петербурге около одного из домов по улице Замшина было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти. Затем был задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в убийстве, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Имя погибшего в Главном следственном управлении СК по региону не уточнили. Однако ранее источник ТАСС в экстренных службах пояснял, что убитый - Александр Каганский.

22 декабря в управлении сообщили, что предварительная причина смерти мужчины - падение с большой высоты. Рассматриваются различные версии преступления, в том числе версия суицида.