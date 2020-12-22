В Москве под суд пойдет мужчина, попытавшийся подкупить присяжного

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мужчина, попытавшийся подкупить присяжного заседателя, пойдет под суд в Москве. Об этом ТАСС сообщила во вторник руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Московской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский городской суд", - сказала Нефедова.

Мужчина узнал о рассмотрении в Московском областном суде уголовного дела в отношении участников и руководителей межрегионального преступного сообщества, обвиняемых в совершении ряда особо тяжких преступлений. Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры добавила, что мужчина был заинтересован в вынесении незаконного и несправедливого вердикта в отношении подсудимых.

Возле метро "Тушинская" мужчина встретил женщину, являющуюся присяжным заседателем по уголовному делу, проследил за ней и предложил ей материальное вознаграждение за принятие неправосудного судебного решения. Однако женщина от предложения отказалась и сообщила о произошедшем в полицию.