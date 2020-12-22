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Два грузовика загорелись после столкновения на Кубани

Оба водителя погибли

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. "Камаз" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania в Славянском районе Краснодарского края, от удара автомобили загорелись. В результате ДТП погибли два человека, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"22 декабря в 15:00 на автодороге А-290 Новороссийск - Керчь на 68-м км произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, водитель автомобиля "Камаз" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом. В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств, по предварительным данным, погибли два человека - водители транспортных средств", - сообщили в отделе пропаганды.

Обстоятельства ДТП выясняются. Сейчас на участке дороги введено реверсивное движение.

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