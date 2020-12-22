Мосгорсуд продлил до 25 марта арест экс-министру Абызову

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник продлил до 25 марта 2021 года срок ареста бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову и его сообщникам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания Абызова и еще пяти фигурантов дела под стражей до 25 марта 2021 года", - сказали в суде.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано защитой в апелляционной инстанции.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" (СИБЭКО) и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо Абызова, стали еще восемь человек.