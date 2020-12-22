Рассмотрение дела бывшего главы Кирова Быкова о взятках назначено на 28 декабря

КИРОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Первомайский районный суд Кирова назначил рассмотрение уголовного дела бывшего главы города Владимира Быкова, обвиняемого в мошенничестве с землей в парке Победы, получении взяток, а также растрате бюджетных средств, на 28 декабря. Об этом во вторник сообщила ТАСС адвокат Елена Коротких.

"Дата - 28 декабря, с 12:30", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, уголовное дело Быкова составило 70 томов.

Быков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Организация растраты"), ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Пособничество в мошенничестве"), ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").