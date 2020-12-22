В Чечне произошло второе за последние дни землетрясение

ГРОЗНЫЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Второе за последние несколько суток землетрясение произошло в Чечне, магнитуда нового сейсмособытия составила 2,8. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, сведений о последствиях не поступало.

В воскресенье на территории Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,1.

"По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 16:20 с эпицентром в районе с. Танги-Чу Урус-Мартановского района на глубине 15 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 2,8. Сведения о каких-либо последствиях сейсмособытия от населения не поступали", - отметили в пресс-службе.

13 декабря в регионе было зафиксировано, по данным регионального главка МЧС, пять землетрясений магнитудой от 3,1 до 5,6 и, по данным Единой геофизической службы РАН, еще два толчка.