{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чечне произошло второе за последние дни землетрясение

Сведения о пострадавших не поступали

ГРОЗНЫЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Второе за последние несколько суток землетрясение произошло в Чечне, магнитуда нового сейсмособытия составила 2,8. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, сведений о последствиях не поступало.

В воскресенье на территории Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,1.

"По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 16:20 с эпицентром в районе с. Танги-Чу Урус-Мартановского района на глубине 15 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 2,8. Сведения о каких-либо последствиях сейсмособытия от населения не поступали", - отметили в пресс-службе.

13 декабря в регионе было зафиксировано, по данным регионального главка МЧС, пять землетрясений магнитудой от 3,1 до 5,6 и, по данным Единой геофизической службы РАН, еще два толчка.

Теги
РоссияЧечня
Рассмотрение дела бывшего главы Кирова Быкова о взятках назначено на 28 декабря
Уголовное дело Владимира Быкова составило 70 томов
Читать полностью