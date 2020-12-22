Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК сероводорода в районе аварии в Усть-Илимске

ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор не выявил превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в цехе и окрестностях лесоперерабатывающего предприятии группы "Илим" в Усть-Илимске Иркутской области, на котором во вторник произошла утечка газа. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального управления ведомства.

"Специалистами Роспотребнадзора организован отбор проб атмосферного воздуха рабочей зоны в цехе, на границе санитарно-защитной зоны предприятия и в близлежащей жилой застройке. По результатам проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций сероводорода не зарегистрировано. Угрозы населению нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, во вторник при проведении плановых ремонтных работ в одном из цехов предприятия группы "Илим" произошла утечка газа. Пострадали шесть работников, двое из них в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.