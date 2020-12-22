Житель Архангельской области получил пожизненный срок за тройное убийство, поджог и разбой

АРХАНГЕЛЬСК, 22 декабря. /ТАСС/. Суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы 28-летнему жителю Устьянского района Архангельской области, который в течение нескольких дней убил трех женщин, совершил поджог, кражу и разбойные нападения. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему жителю Устьянского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, з, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, сопряженное с разбоем), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 1 ст. 162 УК РФ (два эпизода разбойных нападений с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья). <...> Сегодня приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

3 апреля мужчина приехал в Архангельск, где остановился у 83-летней родственницы. Из-за того, что он стал злоупотреблять спиртными напитками, пенсионерка сделала ему замечание, между ними произошел конфликт, в ходе которого он ее задушил, после чего похитил из квартиры 116 тыс. рублей. Затем он несколько дней жил в квартире, где находилось тело убитой, продолжая злоупотреблять спиртным.

Затем в указанную квартиру зашла соседка убитой, у который был ключ от входной двери. Молодой человек, опасаясь, что женщина обнаружит тело убитой и заявит в правоохранительные органы, задушил 77-летнюю пенсионерку. Воспользовавшись ключами от квартиры убитой женщины, он открыл входную дверь и зашел в квартиру второй жертвы, где находилась ее 43-летняя дочь, которой он перерезал горло и нанес не менее 17 ударов ножом.

"С целью хищения денежных средств из квартиры убитых им соседей, он проследовал в их квартиру, где в одной из комнат обнаружил 12-летнюю девочку. Он применил к ней насилие, опасное для жизни и здоровья, сжимая руками ее шею, подавил ее волю к сопротивлению и потребовал отдать ему денежные средства. Девочка отдала ему более 6 тыс. рублей", - рассказали в СК. После этого мужчина поджег квартиру.

Затем он проследовал в поселок Октябрьский Устьянского района. 13 апреля вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил два разбойных нападения на продавцов магазинов. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, подробно рассказал о преступлениях и пояснил следователю, что он совершил это в состоянии опьянения с корыстной целью, так как ему нужны были денежные средства для приобретения алкоголя и развлечений, заключили в ведомстве.