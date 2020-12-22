{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция проверяет информацию о вооруженном нападении на банк в центре Москвы

Сведений о пострадавших нет

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют информацию о вооруженном нападении на банк, расположенный на Зацепском Валу в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступил сигнал о том, что вооруженный пистолетом мужчина напал на банк на Зацепском Валу в центре столицы. Он якобы требует передать ему деньги. На место происшествия направлены подразделения полиции. Информация о ЧП проверяется", - сказал собеседник агентства, отметив, что сведения о пострадавших не поступали.

Теги
Россия
В Москве неизвестный устроил стрельбу в банке и сбежал
Пострадавших нет
Читать полностью