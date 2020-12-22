Полиция проверяет информацию о вооруженном нападении на банк в центре Москвы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют информацию о вооруженном нападении на банк, расположенный на Зацепском Валу в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступил сигнал о том, что вооруженный пистолетом мужчина напал на банк на Зацепском Валу в центре столицы. Он якобы требует передать ему деньги. На место происшествия направлены подразделения полиции. Информация о ЧП проверяется", - сказал собеседник агентства, отметив, что сведения о пострадавших не поступали.