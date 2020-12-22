В Москве неизвестный устроил стрельбу в банке и сбежал

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Полицейские ведут розыск мужчины, который ворвался в банк в центре Москвы, устроил там стрельбу и сбежал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня около 18:00 мск в службу "02" поступило сообщение о разбое в организации по адресу: Зацепский Вал, дом 5. По предварительным данным, в помещение вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему денежные средства. Мужчина произвел выстрелы, от которых никто не пострадал, и скрылся с места происшествия, ничего не взяв. Полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина, по предварительным данным, находился в неадекватном состоянии. Отделение "Заубер банка" в настоящий момент закрыто.

"Инцидент произошел в отделении "Заубер банка", сейчас там работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства вооруженного нападения. Отделение закрыто", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС с места происшествия, обстановка возле банка спокойная, оцепления нет. Охранник ближайшего к банку кафе рассказал ТАСС, что звуков стрельбы не было слышно, сейчас его также опрашивают полицейские, как и других возможных очевидцев.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции проверяют информацию о вооруженном нападении на банк, расположенный на Зацепском Валу в центре Москвы, где, по данным из открытых источников, расположены отделения Росэнергобанка, Бин-банка и Норвик-банка.

В новость были внесены изменения (20:23 мск) - добавлены подробности по тексту.