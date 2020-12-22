В Ростовской области обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 декабря. /ТАСС/. Тело полицейского с огнестрельным ранением найдено в городе Гукове Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Ранее местные СМИ сообщили, что в городе Гукове найдено тело полицейского с огнестрельным ранением. Тело было найдено возле дома погибшего.

"Подтверждаем данный факт", - прокомментировали произошедшее в ведомстве.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, смерть не носит криминальный характер. Правоохранительные органы не исключают, что погибший сотрудник, которому было 40 лет, совершил самоубийство.