Суд в Москве огласит приговор депутату Галяминой по делу о нарушениях правил митингов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в среду огласит приговор муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой по делу о нарушении правил организации митингов.

Оглашение приговора назначено на 14:00 мск. В суд будет допущено ограниченное число пишущих журналистов в связи с соблюдением карантинных мер.

Гособвинитель в ходе прений сторон просил приговорить Галямину к трем годам колонии общего режима. По мнению прокуратуры, исправление Галяминой невозможно без назначения ей наказания в виде реального лишения свободы. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Подсудимая в прениях сторон заявила о своей невиновности.

Галямину обвиняют по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

По данным СК, Галямина призывала прийти на незаконную акцию в центре Москвы 15 июля прошлого года, собравшую не менее 400 человек. В течение предыдущих шести месяцев она неоднократно привлекалась к административной ответственности за несанкционированные акции. Вину Галямина не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

По статье 212.1 УК РФ ранее были осуждены активисты Ильдар Дадин и Константин Котов.