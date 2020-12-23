CNN: в Нью-Йорке пассажиры перед вылетом изнутри открыли дверь самолета

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Двое пассажиров самостоятельно открыли дверь авиалайнера компании Delta Airlines, в то время, когда он готовился к вылету из аэропорта Ла-Гуардиа. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

Как уточнили представители авиаперевозчика, инцидент произошел в понедельник. Самолет должен был вылететь из Нью-Йорка в Атланту (штат Джорджия). Двое пассажиров - жители штата Флорида Антонио Мердок и Брианна Греко - во время движения лайнера к взлетно-посадочной полосе неожиданно встали со своих мест, проникли в кабину и активировали надувной трап, который используется для экстренной эвакуации. Им удалось открыть дверь и покинуть самолет на ходу. Они были задержаны вскоре после этого.

Мердоку и Греко предъявлены обвинения в незаконном проникновении в кабину самолета. Мердоку также инкриминируется причинении ущерба и создание ситуации, в которой другие люди подверглись опасности.

CNN не приводит информации о мотивах нарушителей. По сведениям газеты The New York Times, Мердок заявил, что у него посттравматическое стрессовое расстройство.