{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Якутии экологи начали проверку из-за опрокидывания "Камаза" с топливом

Площадь предполагаемого загрязнения превысила 117 кв. м

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Специалисты Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии начали проверку после опрокидывания "Камаза" в Томпонском районе. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что ДТП с опрокидыванием произошло 22 декабря на 28 км автодороги "Яна". Отмечается, что автомашина следовала из поселка Хандыга в село Тополиное.

"В ходе осмотра выявлена утечка ГСМ (горюче-смазочные материалы), чувствуется характерный запах нефтепродуктов, обнаружены пятна ГСМ (предположительно, нефти). Площадь предполагаемого загрязнения составила 117,6 кв. м. Госинспекторами отобраны пробы почвы для дальнейшей экспертизы", - сказали в ведомстве.

Идет административное расследование по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ ("Порча земель").

Теги
РоссияЯкутия
CNN: в Нью-Йорке пассажиры перед вылетом изнутри открыли дверь самолета
По данным телеканала, во время движения лайнера к взлетно-посадочной полосе жители штата Флорида Антонио Мердок и Брианна Греко встали со своих мест, проникли в кабину и активировали надувной трап, который используется для экстренной эвакуации
Читать полностью