В Якутии экологи начали проверку из-за опрокидывания "Камаза" с топливом

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Специалисты Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии начали проверку после опрокидывания "Камаза" в Томпонском районе. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что ДТП с опрокидыванием произошло 22 декабря на 28 км автодороги "Яна". Отмечается, что автомашина следовала из поселка Хандыга в село Тополиное.

"В ходе осмотра выявлена утечка ГСМ (горюче-смазочные материалы), чувствуется характерный запах нефтепродуктов, обнаружены пятна ГСМ (предположительно, нефти). Площадь предполагаемого загрязнения составила 117,6 кв. м. Госинспекторами отобраны пробы почвы для дальнейшей экспертизы", - сказали в ведомстве.

Идет административное расследование по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ ("Порча земель").