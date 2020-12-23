В Кузбассе при обрушении породы на угольном разрезе "Виноградовский" погиб рабочий

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Обрушение горной породы произошло во время добычи на угольном разрезе "Виноградовский" (входит в Кузбасскую топливную компанию, КТК) в Беловском районе Кемеровской области. В результате под завалами погиб машинист экскаватора, сообщили ТАСС в среду в региональном управлении Ростехнадзора.

"При производстве добычи угля гидравлическим экскаватором произошло обрушение горной породы с рабочего борта угольного пласта. В результате под завалами в кабине экскаватора оказался машинист", - рассказали в Ростехнадзоре.

По данным источника ТАСС в оперативных службах региона, на месте работали два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО). Через несколько часов после обрушения горноспасатели обнаружили под завалами машиниста, от полученных травм он умер на месте.

Разрез "Виноградовский" расположен в Беловском районе Кемеровской области в границах Караканского угольного месторождения, предприятие работает с 2004 года с проектной мощностью 3 млн тонн угля марки "Д" в год. Добываемый уголь реализуется в качестве энергетического топлива.