В Якутии возбудили дело из-за жестокого обращения с лисой

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело из-за жестокого обращения с животным возбудили в Сунтарском районе Якутии, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Накануне в социальных сетях распространился видеосюжет об убийстве лисы, после которого началась проверка правоохранительными органами и Минэкологии Якутии.

На попавших в сеть кадрах было видно, как мужчина втаптывает в снег раненую лису. Также оператор, снимавший видео, сообщал, что перед этим животное попало под колеса трактора.

"Прокуратура Сунтарского района признала законным и обоснованным возбуждение ОМВД России по Сунтарскому району уголовного дела по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным")", - сказали в ведомстве.

Установлено, что 16 декабря двое мужчин в местности Хомустах в Сунтарском районе "из хулиганских побуждений нанесли повреждения дикому животному - лисе, повлекшие ее гибель".

"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры", - сказали в ведомстве.