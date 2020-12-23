{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В реанимации московской больницы пациент ранил ножом двух медсестер

Одна из женщин госпитализирована

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пациент напал с ножом на двух медсестер в реанимации столичной больницы имени И. В. Давыдовского, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Мужчину 1952 года рождения из терапевтического отделения перевели в реанимацию, где в "красной" зоне он напал на двух медсестер с ножом. Одной он нанес проникающее ножевое ранение в брюшную полость, второй - порезы брюшной полости. Одна из женщин госпитализирована", - сказал источник.

По его словам, допросить нападавшего пока невозможно, так как он введен в состояние искусственной комы в той же больнице. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Теги
Россия
Преступник, убивший трех жандармов во Франции, найден мертвым
Читать полностью