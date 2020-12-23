В Подмосковье на ленте сортировочного цеха по переработке отходов обнаружено тело младенца

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Тело младенца обнаружили на ленте сортировочного цеха комплекса по переработке отходов в подмосковном Егорьевске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"22 декабря на сортировочной ленте сортировочного цеха АО "Комплекс по переработке отходов Егорьевск" обнаружено тело новорожденного мальчика. По данному факту организована проверка", - сообщила Врадий.

В ходе проверки осмотрено место происшествия, опрошены сотрудники комплекса, специалист службы безопасности, даны соответствующие поручения в органы внутренних дел. Назначена судмедэкспертиза.