Автомобиль сбил пешехода на тротуаре на Невском проспекте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль на большой скорости выехал на тротуар на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга и сбил пешехода. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"На Невском проспекте автомобиль Hyundai, не справившись с управлением, вылетел на высокой скорости в пешеходную зону, есть пострадавший мужчина", - сказали в ведомстве.

По информации региональных СМИ, автомобиль выехал на остановку посреди оживленного участка улицы вблизи станции метро "Гостинный двор".