В Москве задержан экс-адвокат Чудопалов, находившийся в федеральном розыске

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве бывшего адвоката Гора Чудопалова, который находился в федеральном розыске по делу о посредничестве во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве на Павелецкой площади полицейскими задержан Гор Чудопалов, находившийся в федеральном розыске по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в розыск он был объявлен 17 декабря.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии бывшего начальника оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева. Приговором суда он был признан виновным в покушении на дачу взятки. Один из фигурантов дела - Гор Чудопалов - полностью признал вину и дал показания на остальных фигурантов. Ему была изменена в ходе следствия мера пресечения с заключения под стражей на домашний арест. Как установило следствие и суд, Хизриев собирался передать через него взятку в $6 млн, чтобы занять должность главы МВД по Республике Дагестан.

Хизриев и его соучастники были задержаны 5 июня 2018 года в Москве. Следствием было установлено, что весной 2017 года он передал соучастникам часть ранее оговоренной взятки. По словам посредников, деньги предназначались для содействия в его назначении на вышестоящую должность в органах внутренних дел одного из субъектов РФ. Посредники находились под арестом. Предпринимателю и знакомому полковника Хизриева Гору Чудопалову, а также Алексею Сыздыкову и юристу Луизе Мержоевой инкриминировалось посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Суд приговорил Чудопалова к двум годам и четырем месяцам лишения свободы, он был освобожден в зале суда.