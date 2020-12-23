Неизвестные ограбили банк в Краснодаре

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Несколько злоумышленников совершили ограбление отделения банка в Краснодаре, подозреваемые скрылись, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в среду.

"Ограбление банка произошло в Фестивальном микрорайоне", - сообщил собеседник агентства. Сумма похищенных средств уточняется. По его словам, подозреваемые могут быть вооружены.

В ходе пресс-конференции в среду мэр Евгений Первышов подтвердил журналистам информацию об ограблении. "Утром в городе Краснодаре совершено преступление, сейчас идет поиск преступников - спецоперация", - сказал он.