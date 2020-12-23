Против мэра Томска Кляйна возбудили новое дело о превышении полномочий

ТАСС, 23 декабря. Правоохранительные органы возбудили еще одно уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий" в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, обвиненного ранее по этой же статье. По версии следствия, он незаконно выделил участок своей дочери, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Возбудили еще одно дело по статье "Превышение должностных полномочий". Дело связано с незаконным выделением участка дочери Кляйна", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО "Томское пиво". Позже были изменены генплан и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этих данных было отказано предпринимателю, который обратился в мэрию с заявлением об изменении статуса земли около завода под строительство жилых домов.