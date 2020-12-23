В подсобке московского Театра эстрады обнаружено тело мужчины

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Тело мужчины найдено в Театре эстрады на Берсеневской набережной в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Работники учреждения, обнаружив в подсобном помещении тело мужчины, вызвали полицию. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На затылочной части головы есть рассечение, которое, вероятно, образовалось в результате падения", - сообщил собеседник агентства. Начата доследственная проверка.