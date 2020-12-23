{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В подсобке московского Театра эстрады обнаружено тело мужчины

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Тело мужчины найдено в Театре эстрады на Берсеневской набережной в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Работники учреждения, обнаружив в подсобном помещении тело мужчины, вызвали полицию. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На затылочной части головы есть рассечение, которое, вероятно, образовалось в результате падения", - сообщил собеседник агентства. Начата доследственная проверка.

Теги
Россия
Преступник, убивший трех жандармов во Франции, найден мертвым
Читать полностью