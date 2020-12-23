Полиция задержала двух мужчин за избиение таксиста в Москве и вымогательство денег

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, напавших на таксиста в Москве. Они избили его, а затем потребовали деньги. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию с заявлением обратился житель Подмосковья, которые работает водителем такси в столице. Он сообщил, что прибыл по вызову на Бакунинскую улицу, где его ожидали двое мужчин. В салоне машины пассажиры напали на водителя, ударили его по голове, потребовали отдать им деньги. Вырвавшись из машины, потерпевший забежал в магазин, расположенный рядом. Сотрудники торгового заведения вызвали полицию и оказали пострадавшему первую помощь до приезда медицинских работников.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по горячим следам в хостеле неподалеку от места происшествия задержали подозреваемых - жителя Московской области и уроженца Башкортостана. У одного из задержанных изъят пистолет, предположительно травматический, который отправлен на экспертизу", - сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ). Подозреваемые арестованы.