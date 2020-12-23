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Автомобиль врезался в фонарный столб в Архангельске

Погибли три человека

АРХАНГЕЛЬСК, 23 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли после столкновения легкового автомобиля с фонарным столбом в Архангельске. Об этом в среду сообщается на сайте управления МВД России по региону.

"Сегодня около трех часов утра в полицию Архангельска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Ленинградском проспекте. По предварительной информации, [местный житель], управляя автомашиной Skoda, двигаясь в направлении улицы Красной Звезды, не справился с управлением и столкнулся со световой опорой. В результате ДТП погибли три пассажира автомобиля", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, водитель получил незначительные травмы, в госпитализации не нуждался. Уточняется, что мужчина был пьян.

После ДТП организована проверка.

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