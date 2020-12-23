Суд в Гонконге смягчил меру пресечения оппозиционному медиамагнату

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 декабря. /ТАСС/. Суд в Гонконге в среду согласился смягчить меру пресечения оппозиционному медиамагнату Джимми Лаю, обвиняемому в нарушении закона о нацбезопасности и мошенничестве. Как сообщила газета South China Morning Post, его отпустили под домашний арест под залог в размере 10 млн гонконгских долларов ($1,3 млн).

Ранее Лаю неоднократно было отказано в освобождении под залог. Однако его адвокаты оспорили это решение в суде вышестоящей инстанции.

73-летний бизнесмен был взят под стражу 3 декабря по делу о мошенничестве, а 11 декабря ему предъявили обвинения в сговоре с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности.

Владелец медиахолдинга Next Digital Media в этом году стал фигурантом сразу нескольких дел. Этот оппозиционный деятель считается одним из главных организаторов прошлогодних антиправительственных демонстраций в специальном административном районе Китая. Он поддерживает тесные связи с политической элитой США. В июле прошлого года его принимали в Вашингтоне вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео. Известно, что магнат призывал к введению санкций против Китая и Гонконга.

10 августа текущего года полиция задержала Лая, а также еще девять человек, включая двух его сыновей и топ-менеджеров Next Digital Media, где был проведен обыск. Позже оппозиционеры были выпущены под залог и подписку о невыезде. 3 декабря магнат был задержан вновь по делу о мошенничестве, связанном с ненадлежащим использованием офисных помещений компании.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. На данный момент были задержаны около сорока человек, подозреваемых в нарушении нового закона. Приговор никому из них пока еще не вынесен.