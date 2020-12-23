В Краснодаре задержали одного из предполагаемых грабителей банка

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из троих подозреваемых в ограблении банка в Краснодаре. Об этом сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Экипаж полицейских на улице Архитектора Ишунина продолжил преследование подозреваемых. На требования правоохранителей прекратить противоправные действия, один из злоумышленников произвел не менее двух выстрелов, повредив при этом патрульный автомобиль. Один из пассажиров - 46-летний приезжий - полицейскими был задержан на месте", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что полицейским удалось загнать в тупик автомобиль предполагаемых преступников. Водитель и пассажиры попытались скрыться, но одного из них удалось задержать. При этом мужчина оказал сопротивление и ранил сотрудника ДПС в бедро. Розыск еще двоих подозреваемых продолжается.