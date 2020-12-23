Трое неизвестных похитили из ломбарда в Подмосковье украшения на 1 млн рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Трое неизвестных в медицинских масках и с пистолетом устроили стрельбу в ломбарде в Подольске, а также похитили деньги и ювелирные изделия на сумму 1 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на улице Клемента Готвальда накануне вечером. В помещение ломбарда вошли трое неизвестных в медицинских масках и, угрожая сотруднику ломбарда пистолетом, похитили 155 тыс. рублей и ювелирные изделия, а затем скрылись. Общая сумма ущерба составила 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, прежде чем уйти, злоумышленники несколько раз выстрелили из пистолета. Пострадавших нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ). Злоумышленников разыскивают.