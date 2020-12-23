Макрон выразил соболезнования в связи с убийством жандармов во Франции

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи с убийством жандармов в коммуне Сен-Жюст, расположенной в департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции. Об этом он сообщил в среду на своей странице в Twitter.

"Они вмешались, чтобы спасти женщину, ставшую жертвой домашнего насилия в Пюи-де-Дом. Три жандарма были убиты, четвертый ранен. Государство разделяет боль утраты, которую испытывают семьи погибших. Чтобы защитить нас, наши силы правопорядка действуют с риском для жизни. Они наши герои", - написал Макрон.

Жандармы прибыли на вызов, получив сигнал о возможном домашнем насилии, вскоре после полуночи. Когда они попытались приблизиться к дому, 48-летний мужчина открыл огонь. Женщине, которой пытались помочь стражи порядка, удалось спастись. Нападавший поджег свой дом, здание полностью выгорело.

Как указывает телеканал BFM, у нападавшего могли быть проблемы с психикой. Он также был известен правоохранительным органам из-за проблем, связанных с опекой над детьми.