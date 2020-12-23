Прокуратура проверит отказ "Победы" посадить в салоне ребенка-инвалида рядом с матерью

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту отказа авиакомпании "Победа" посадить ребенка-инвалида рядом с матерью без дополнительной оплаты. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по публикациям ряда СМИ о нарушении авиакомпанией "Победа" правил перелета и размещения на борту самолета детей с инвалидностью и их родителей", - сообщила Короткова. Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что москвичка пожаловалась в прокуратуру после отказа посадить рядом с ней ее 14-летнего сына-инвалида, которому необходимо постоянное сопровождение, без дополнительной оплаты услуги по выбору места. Инцидент произошел 11 декабря, когда женщина летела с сыном из Москвы в Санкт-Петербург.