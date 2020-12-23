В Керчи более 27 тыс. жителей остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Более 27 тыс. человек остались без тепла в Керчи из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщило в среду ГУ МЧС по Республике Крым.

"Проводятся аварийно-восстановительные работы в связи с утечкой на теплотрассе котельной по улице Магистральное шоссе, 3. От теплоснабжения отключены: район завода им. Войкова - 174 жилых дома (около 27 714 жителей, из них 12 000 детей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочный срок окончания работ - 16:00 мск. Ситуация находится на контроле правительства Крыма.

Сейчас в Крыму температура воздуха около двух градусов мороза.