Суд в Турции приговорил Джана Дюндара к 27 годам тюрьмы

АНКАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Суд в Турции огласил приговор журналисту Джану Дюндару, обвинявшемуся в "политическом и военном шпионаже" и помощи террористам. Как сообщил в среду телеканал NTV, он получил 27 лет и 6 месяцев тюрьмы.

Суд признал вину сотрудника СМИ в "получении секретных данных" о передвижениях грузовиков Национальной разведывательной организации и их обнародовании, за что назначил наказание в виде 18 лет и 9 месяцев лишения свободы. Также Дюндар признан виновным в оказании помощи "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО) (8 лет и 9 месяцев тюрьмы).

По сведениям газеты Hurriyet, Дюндар проживает в ФРГ. Он не присутствовал на слушаниях. Анкара требует от Берлина выдачи подсудимого. Кроме того, по инициативе Турции в 2018 году он был объявлен в розыск по линии Интерпола.

Согласно материалам обвинения, в 2015 году главный редактор газеты Cumhuriyet Дюндар получил информацию о том, что турецкая разведка якобы снабжала боевиков-исламистов в Сирии оружием, доставляя его в соседнюю страну на грузовиках. После выхода соответствующей статьи в ноябре 2015 года журналист был арестован. В феврале 2016 года ввиду нарушений при аресте суд освободил его под подписку о невыезде. В мае того же года на Дюндара было совершено неудачное покушение, и в июне он покинул Турцию, выбрав в качестве временного места жительства Германию.

Всего по этому делу проходили в качестве обвиняемых 17 человек. К настоящему времени часть из них отпущена на свободу, часть получила тюремные сроки. Подсудимые были признаны виновными в том числе в пособничестве экстремистским организациям и пропаганде терроризма.