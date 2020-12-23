В квартире на юго-востоке Москвы обнаружен арсенал оружия и патроны

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в одной из квартир на юго-востоке Москвы арсенал оружия, в том числе автомат и патроны. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Во время оперативно-разыскных мероприятий были изъяты три автомата, два из них схожи по конструкции с автоматами Калашникова и один - с пистолетом-пулеметом. Также из автомобиля изъяты 34 патрона различного калибра", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что, согласно экспертизе, один автомат является нестандартным, самодельно изготовленным оружием по типу автомата конструкции Калашникова.

По словам собеседника, в настоящее время по данному факту проводится проверка.