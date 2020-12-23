В России возбудили дело об осквернении захоронения солдат Красной армии в Литве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об осквернении воинского захоронения солдат Красной армии в Литве. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично")", - сказала она.

В ноябре этого года неизвестные облили краской на братском кладбище в городе Обяляй Литовской Республики памятник бойцам Красной армии и могильные плиты, а также нанесли оскорбительную символику в виде крестов и свастики. "Подобные действия являются неуважением к символам воинской славы Российской Федерации как правопреемницы СССР", - подчеркнула Петренко.

Этот военно-мемориальный объект расположен на месте захоронения 86 воинов 166-й стрелковой дивизии, погибших во время наступательной операции по освобождению Литвы от немецко-фашистских захватчиков. В СК считают, что такими циничными действиями злоумышленники продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом.