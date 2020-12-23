ЕСПЧ сообщил, что его сайт подвергся кибератаке после решения по делу курдского политика

ТАСС, 23 декабря. Сайт Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) подвергся кибератаке после вынесения во вторник решения по делу сопредседателя турецкой прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттина Демирташа. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении юридической инстанции.

"После вынесения 22 декабря решения по делу Селахаттина Демирташа против Турции интернет-сайт Европейского суда по правам человека подвергся крупномасштабной кибератаке, что сделало его недоступным на данный момент. Суд решительно осуждает этот инцидент", - отмечается в заявлении.

В инстанции добавили, что "компетентные службы" принимают необходимые меры для устранения последствий атаки.

Во вторник Большая палата ЕСПЧ постановила, что Турция должна сделать все необходимое для освобождения сопредседателя ПДН. По мнению суда, в отношении Демирташа были нарушены статья 10 (свобода выражения мнения), пункты 1, 3 и 4 статьи 5 (право на свободу и безопасность), статья 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) и статья 46 (обязательная сила и исполнение постановлений) Европейской конвенции по правам человека. Также имело место нарушение статьи 3 (право на свободные выборы) первого протокола конвенции.

В январе 2017 года против сопредседателей ПДН Демирташа и Фиген Юксекдаг были выдвинуты обвинения в террористической деятельности и пропаганде терроризма. В Анкаре полагают, что ПДН, будучи представленной в парламенте, по-прежнему поддерживает связи с Рабочей партией Курдистана (в Турции считается террористической организацией) и может действовать как ее политическое крыло. В феврале 2017 года Демирташ был признан виновным в "унижении турецкой нации, Турецкой Республики и ее государственных институтов" и приговорен к пяти месяцам тюремного заключения. Затем срок несколько раз продлевался, и политик до сих пор находится под арестом.