{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правоохранители начали доследственную проверку после гибели журналиста Бударагина в Москве

Как установили сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место обнаружения тела, незадолго до смерти Бударагин переписывался со своей гражданской женой и сообщил ей, что его преследуют бандиты

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку после гибели журналиста "Известий" Михаила Бударагина на Беломорской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело Бударагина было обнаружено около дома по адресу: улица Беломорская, 13, к. 1. В кармане было обнаружено удостоверение ФГУП "Известия". На трупе журналиста было множество следов крови. По факту случившегося начата доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Как установили сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место обнаружения тела, незадолго до смерти Бударагин переписывался через Whatsapp со своей гражданской женой и сообщил ей, что его "преследуют бандиты, от которых он укрылся в подъезде на Беломорской улице". "Также гражданская супруга сообщила правоохранителям, что журналист ранее сообщал ей о своих многочисленных долгах из-за ставок на спорт и что он может решить все проблемы разом, подразумевая самоубийство", - отметил собеседник агентства.

Бударагин был главным редактором сайта "Единой России" до 2007 года, а также писал для "Известий", газеты "Культура", основал Новгородский политклуб.

Теги
Россия
Шестеро неонацистов, соучастников Марцинкевича, задержаны в Москве, Тюмени и Сочи
Во время обысков у экстремистов изъяли огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистскую агитационную продукцию и экстремистскую литературу
Читать полностью