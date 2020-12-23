Правоохранители начали доследственную проверку после гибели журналиста Бударагина в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку после гибели журналиста "Известий" Михаила Бударагина на Беломорской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело Бударагина было обнаружено около дома по адресу: улица Беломорская, 13, к. 1. В кармане было обнаружено удостоверение ФГУП "Известия". На трупе журналиста было множество следов крови. По факту случившегося начата доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Как установили сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место обнаружения тела, незадолго до смерти Бударагин переписывался через Whatsapp со своей гражданской женой и сообщил ей, что его "преследуют бандиты, от которых он укрылся в подъезде на Беломорской улице". "Также гражданская супруга сообщила правоохранителям, что журналист ранее сообщал ей о своих многочисленных долгах из-за ставок на спорт и что он может решить все проблемы разом, подразумевая самоубийство", - отметил собеседник агентства.

Бударагин был главным редактором сайта "Единой России" до 2007 года, а также писал для "Известий", газеты "Культура", основал Новгородский политклуб.