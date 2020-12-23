В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку

ТАСС, 23 декабря. Частный вертолет совершил жесткую посадку в Рамонском районе Воронежской области. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 12:40 поступила информация о жесткой посадке частного вертолета в поле западнее села Подгорное Рамонского района. По предварительным данным, пострадали два человека, погибших нет", - сообщили в ГУ МЧС.

Представитель ГУ МЧС по области Сергей Хренов отметил, что пострадавшие были эвакуированы с места падения машинами медицины катастроф. Он также подчеркнул, что кроме них на борту никого не было.

Вертолет принадлежит ПАО "Молочный комбинат "Воронежский". Как сообщил начальник транспортного отдела комбината Александр Фонов, машина выполняла тренировочный полет.

СК и транспортная прокуратура проводят проверку в связи с инцидентом.