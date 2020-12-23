Посольство РФ в курсе задержания на Канарах россиянина по подозрению в мошенничестве

МАДРИД, 23 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Мадриде в курсе ситуации с задержанием на Канарских островах россиянина, который был объявлен РФ в международный розыск. Об этом заявили в среду в российском диппредставительстве.

"Посольство в курсе ситуации. Ожидаем поступления официального уведомления от компетентных органов Испании по установленным каналам", - отметили в диппредставительстве.

Ранее полиция Испании сообщила, что 56-летний россиянин был задержан в населенном пункте Адехе на острове Тенерифе. По версии полиции, он был объявлен в розыск по подозрению в мошенничестве и хищении на сумму в €900 тыс.. Преступления могли быть совершены, когда подозреваемый являлся директором государственного предприятия в РФ.