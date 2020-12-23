СК подтвердил возбуждение второго уголовного дела в отношении мэра Томска Кляйна

ТОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета по Томской области возбудило второе уголовное дело в отношении временно отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна по факту превышения должностных полномочий. Об этом в среду сообщила пресс-служба СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области на основании материалов регионального управления ФСБ в отношении временно отстраненного от занимаемой должности мэра Томска возбуждено второе уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления")", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что новое дело связано с незаконным выделением участка земли дочери Кляйна.